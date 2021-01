Polizei Homberg

POL-HR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel 18-Jähriger greift Polizisten an

Homberg (ots)

Fritzlar 18-Jähriger randaliert am Bahnhof und greift Polizisten an - Festnahme und Einweisung in Fachklinik Tatzeit: 14.01.2021, 20:40 Uhr Ein offensichtlich verwirrter und vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 18-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis randalierte gestern Abend auf dem Bahnhofsgelände. Er griff die eingesetzten Polizisten mit Pflastersteinen und einer Holzlatte an. Nach einem Warnschuss nahmen ihn die Beamten fest. Der 18-Jährige hatte gegen 19:30 Uhr bereits im Krankenhaus Fritzlar randaliert, da man dort seiner Forderung nach Betäubungs- und Schmerzmitteln nicht nachkam. Später befand er sich im Bahnhof und trat dort gegen einen Zug. Als die alarmierten Polizisten am Bahnhof eintrafen flüchtete er über die Bahngleise. Kurz darauf kam er mit einer Kiste voller Pflastersteine und einer Holzlatte zurück zum Bahnhof. Trotz Aufforderung stehen zu bleiben und die Gegenstände fallen zu lassen, ging er in bedrohlicher und aggressiver Weise weiter auf die Beamten zu. Der Einsatz des Pfeffersprays konnte ihn nicht stoppen. Als der 18-Jährige vor den Polizisten stehend erneut zu einem Steinwurf ausholte, wurde durch einen Polizisten ein Warnschuss abgegeben. Der 18-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Markus Brettschneider Dr. Stephan Schwirzer Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel

