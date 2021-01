Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen in Wohnung ein

Homberg (ots)

Homberg Einbruch in Wohnung Tatzeit: 14.01.2021, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr Eine Bohrmaschine, Münzgeld, Silvesterböller und zwei Messer stahlen unbekannte Täter am gestrigen Tag aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hospitalstraße. Die Täter gelangten auf unbekanntem Weg in das Mehrfamilienhaus, wo sie die Wohnungstür mit unbekanntem Werkzeug oder Schlüssel öffneten. Aus der Wohnung stahlen sie die Gegenstände im Wert von 160,- Euro. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

