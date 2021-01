Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Alarmanlage vertreibt Täter

Homberg

Schrecksbach Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 11.01.2021, 01:05 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro verursachten mindestens zwei unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße. Von einem Zeugen wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, wie sie sich an einer Scheibe des Eingangsbereichs zu schaffen machten. Hierbei lösten die beiden Männer die Alarmanlage des Marktes aus. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

