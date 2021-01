Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Obermelsungen: Randalierer zerstören Fahrplanschild

Homberg (ots)

Tatzeit: Dienstag, 05.01.2021, 22:17 Uhr

Gestern Abend haben unbekannte Täter in der Straße "Zum Heckeberg" ein Fahrplanschild zerstört.

Die Täter setzten einen Fahr- bzw. Informationsplan für das Anrufsammeltaxi in Brand und zerstörten hierdurch das gesamte Schild. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. An dem Schild ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

