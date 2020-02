Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht; weißer Kia beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Pkw-Führer hat im Zeitraum von Mittwoch, den 05. Februar 2020, 21:35 Uhr, bis Donnerstag, den 06. Februar 2020, 12:00 Uhr, einen weißen Kia beschädigt. Der weiße Kia mit Delmenhorster Zulassung stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der "Gorck-Fock-Straße", als der unbekannte Fahrzeugführer diesen vermutlichen beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Schaden am weißen Kia beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (160373).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell