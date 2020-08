Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an Pkw's eingeschlagen

Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit offenbar blinder Zerstörungswut wurden in der Zeit von Samstagabend 22 Uhr bis Sonntagmorgen 06:30 Uhr in der Heidenäckerstraße an insgesamt vier Pkw's fast sämtliche Scheiben eingeschlagen. Der oder die Unbekannte beschädigte ein an der Straße geparktes und drei auf dem Hof eines Autohandels abgestellte Fahrzeuge und nutzte hierbei einen Metallmülleimer. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

