Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: 23-Jähriger bespuckt und beleidigt Polizeibeamte

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 03.01.2021, 00:24 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Hessenallee von einem 23-Jährigen aus Schwalmstadt bespuckt und beleidigt. Bei der Festnahme schlug der junge Mann um sich.

Gegen 00:24 Uhr hat eine Polizeistreife in der Hessenallee auf dem Gehweg im Rahmen von Kontrollen der Ausgangssperre einen 23-jährigen Mann kontrolliert. Da der junge Mann seine Personalien nicht angeben wollte, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Hierbei spuckte der 23-Jährige die Beamten an und beleidigte sie. Beim Anlegen der Handfesseln schlug er um sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der junge Mann stark alkoholisiert war. Durch die Staatsanwaltschaft Marburg wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

