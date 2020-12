Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Einbruch in Getränkemarkt - Täter stehlen Zigaretten

HombergHomberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 30.12.2020, 02:29 Uhr Eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Getränkemarkt in der Ernst-Ihle-Straße. Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sind anschließend in den Markt eingedrungen. Im Kassenbereich entnahmen sie eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln der Marken Lucky Strike, LM und Marlboro. Die Täter lösten bei ihrer Tat die Alarmanlage aus, weshalb sie zügig aus dem Markt in unbekannte Richtung flüchteten. Der Wert der Beute steht zurzeit nicht genau fest, der angerichtete Sachschaden beträgt 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

