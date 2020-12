Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Getränkemarkt - Zeuge vertreibt Täter

HombergHomberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 29.12.2020, 02:13 Uhr In einen Getränkemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Die Täter wurden von einem Anwohner bemerkt und vertrieben. Zwei unbekannte Täter brachen an dem Getränkemarkt die automatische Schiebetür auf und ein Täter begab sich umgehend in den Markt. Der zweite Täter blieb außerhalb des Marktes stehen. Dies wurde von einem Zeugen gesehen, woraufhin dieser die Täter anrief. Die Täter reagierten sofort und flüchteten vom Markt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

