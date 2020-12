Polizei Homberg

POL-HR: Gilserberg: Lebensmittel aus Imbisstand gestohlen

HombergHomberg (ots)

Gilserberg Einbruch in Imbissstand Tatzeit: 27.12.2020, 14:00 Uhr bis 28.12.2020, 08:30 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in einen Imbissstand auf einem Parkplatz an der B 3, Höhe Winterscheid ein und stahlen Lebensmittel. Die Täter brachen zwei Schlösser eines Fenstergitters auf und beschädigten anschließend den dahinter befindlichen Rollladen. Hierdurch gelangten sie in den Imbisstand, wo sie mehrere volle Getränkekisten, Tiefkühlpommes und eingefrorene Würstchen im Gesamtwert von 300,- Euro stahlen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

