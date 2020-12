Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruch in Hotel

HombergHomberg (ots)

Borken Versuchter Einbruch in Hotel Tatzeit: 22.12.2020, 11:15 Uhr bis 23.12.2020, 12:15 Uhr Unbekannte Täter brachen in der letzten Woche in ein Hotel am 'Europaplatz ein. Die Täter verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter stiegen vermutlich mittels einer mitgebrachten Leiter auf ein Flachdach und schlugen dort ein Fenster des ersten Obergeschosses ein. Durch das eingeschlagene Fenster gelangten sie in ein Zimmer, welches sie erfolglos nach Wertgegenständen durchsuchten. Ohne Beute verließen die Täter das Hotel und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell