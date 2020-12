Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Exhibitionist lässt Hose fallen

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 22.12.2020, 10:40 Uhr

Eine 55-jährige Frau wurde gestern Morgen im Kurpark von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt.

Die 55-Jährige ging im Kurpark spazieren. In Höhe des großen Teiches im Bereich der dortigen Relaxliegen stand ein unbekannter Mann, der seine Hose bis in die Knie heruntergelassen hatte. Als die Frau in einer Entfernung von ca. 6 Meter an dem Mann vorbeiging, drehte er sich plötzlich um, masturbierte mit seiner Hand an seinem Geschlechtsteil und fing laut an zu stöhnen.

Die 55-Jährige beschreibt den unbekannten Mann wie folgt:

ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlanke sportliche Gestalt, ungepflegte dunkelblonde kurze Haare, trug vermutlich eine dunkelrote Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

