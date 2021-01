Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter beschädigen Bankeinrichtung im Kundenbereich

HombergHomberg (ots)

Fritzlar Sachbeschädigung und Diebstahl in Bank Tatzeit: Freitag, 08.01.2021bis Samstag, 09.01.2021, 09:20 Uhr In einer Bank in der Kasseler Straße begingen unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen und stahlen einen kleinen Fernseher. Die Täter begaben sich in den frei zugänglichen Foyer- und Geldautomatenbereich der Bank. Hier zerstörten sie zwei Unterschriften-Tablets, rissen im Wartebereich einen Fernseher sowie mehrere Lautsprecherboxen von den Wänden. Die Lautsprecherboxen wurden anschließend komplett zerstört. Einen kleineren Fernseher aus dem Wartebereich demontierten sie ebenfalls und stahlen diesen anschließend. Einen öffentlichen Defibrillator, welcher sich in einem Aufbewahrungsschrank im Foyer der Bank befand, entnahmen die Täter ebenfalls. Dieser wurde im nahegelegenen Allee-Park wieder aufgefunden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 3.000,- Euro, der Wert des entwendeten Fernsehers 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

