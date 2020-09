Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Fulda - Am Montagmorgen (21.09.) kam es gegen 7.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR entstand. Eine 18-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Hilders, eine 48-jährige Fiat 500-Fahrerin aus Burghaun sowie ein 19-jähriger Rover-Concerto-Fahrer aus Petersberg befuhren in genannter Reihenfolge die B27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Verkehrsbedingt musste die 18-Jährige abbremsen, ebenso die dahinterfahrende 48-Jährige. Beide Fahrzeuge kamen zum Stehen. Der 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fiat 500 auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den VW-Golf geschoben. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Fulda - Am Montagmittag (21.09.) kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 52-jährige Opel Zafira-Fahrerin aus Hilders befuhr die Löhrstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße und bog bei grüner Ampel links in die Von-Schildeck-Straße ab. Zeitgleich überquerte eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda bei grüner Fußgänger-Ampel die Von-Schildeck-Straße. Die Opel-Fahrerin erfasste die Fahrradfahrein, die dabei zu Sturz kam. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 EUR.

