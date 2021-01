Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Verschlossenes Pedelec gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl eines Pedelecs Tatzeit: 12.01.2021, 14:50 Uhr Gestern Nachmittag stahlen unbekannte Täter ein silbern/braunes Pedelec, welches in der Ernst-Ihle-Straße vor einer Metzgerei kurzzeitig abgestellt war. Das Pedelec, wurde von der Nutzerin mit einem Schloss gesichert. Als sie wenige Minuten später wieder zum Abstellort kam, stellte sie fest, dass das Rad von unbekannten Tätern entwendet wurde. Das Rad der Marke Hansa hat einen Wert von 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell