Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Der Versuch einer Polizeikontrolle zu entkommen, endet für zwei junge Frauen aus Schöningen im Straßengraben.

Helmstedt (ots)

Am Freitag Abend um 23:25 Uhr stellte eine Funkstreife aus Schöningen in Hoiersdorf einen Pkw mit unsicherer Fahrweise fest. Um der drohenden Verkehrskontrolle zu entkommen, fuhr der Pkw in Richtung Söllingen und wollte in der Straße Hinter dem Dorfe kurzfristig links abbiegen. Hierbei verlor die 21 Jahre alte Fahrzeugführerin die Kontrolle und geriet mit dem Pkw in den Straßengraben, wo sich dieser überschlug. Die Fahrzeugführerin, die unverletzt blieb, versuchte noch kurz zu Fuß wegzulaufen. Dieses Vorhaben wurde durch die Polizisten unterbunden. Auch die 21 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Bei der weiteren Überprüfung wurde auch der Grund dieses Fluchtversuches aufgeklärt. Die Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde bei ihr eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Auch das Fahrzeug war weder versichert, noch zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Bei der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen der fehlenden Pflichtversicherung, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auch gegen die Beifahrerin wurden Strafverfahren wegen der Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Polizeikommissariat Schöningen



Telefon: 05352/95105-0

E-Mail: Poststelle@pk-schoeningen.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell