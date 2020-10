Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Raub einer Handtasche

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 03.10.2020, gegen 12.12 Uhr, begibt sich die 55-jährige Geschädigte mit ihrem 25-jährigen Sohn in Richtung RV-Bank. In der Roxheimer Straße kommt nach Angaben der Geschädigten plötzlich von hinten eine männliche Person und reißt ihr die mitgeführte Handtasche aus der Hand. Sodann flüchtet die Person in Richtung Altrhein. Zur Personenbeschreibung können die beiden lediglich angeben, dass es sich um eine männliche Person gehandelt hat, etwa 190 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, grauen Jogginghosen und schwarzen Sneakern. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände und ein fünfstelliger Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell