Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochdorf-Assenheim - Bus verursacht Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, gegen 20:31 Uhr, meldete ein Busfahrer, dass er am heutigen Tag auf seiner Fahrstrecke zwischen BASF Ludwigshafen, Meckenheim, Niederkirchen, Deidesheim, Ruppertsberg und Hochdorf-Assenheim vermutlich einen Verkehrsunfall verursacht habe. Der 56 Jahre alte Busfahrer habe zwar keinen Zusammenstoß bemerkt, hatte jedoch nach Beendigung seiner Tour einen frischen Schaden an dem Bus festgestellt. Der Geschädigte oder Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

