Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung 04.10.2020, 03:00 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte ein alkoholisierter 18-Jähriger seinen Hund im Fliederweg in Speyer aus. Hier traf er auf einen 19-Jährigen Bekannten, der ebenfalls in Speyer wohnhaft ist. Beide Personen gerieten in Streit, woraufhin der 18-Jährige mit einem Messer in Richtung seines Kontrahenten stach und diesen glücklicherweise nur leicht am Oberkörper verletzte. Der Geschädigte, der sich mit Freunden im Bereich eines Spielplatzes aufhielt, blieb vor Ort, der Täter entfernte sich. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Die Tatwaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Der Geschädigte benötigte keine ärztliche Behandlung, seine Oberbekleidung wurde durch das Messer beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell