Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim - Verkehrsunfall mit Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, gegen 09:10 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Radfahrer die Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim, als dieser unvermittelt und ohne Fremdeinwirkung stürzte und dabei ungeschützt mit dem Gesicht auf das Straßenpflaster aufschlug. Durch Zeugen wurde der bewusstlose Radfahrer bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Der 78-jährige wurde auf eine Intensivstation gebracht, sein Zustand sei aber, auch aufgrund des schnellen und couragierten Handelns der Ersthelfer, inzwischen stabil. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der in Böhl-Iggelheim wohnende Fahrradfahrer vermutlich aufgrund Herzprobleme das Bewusstsein und dadurch auch die Kontrolle über sein Fahrrad, wodurch es zum Sturz kam.

