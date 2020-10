Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, gegen 13:53 Uhr, fuhren vier Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahre verkehrswidrig den linken Radweg auf der Speyerer Straße in Richtung Burgstraße, als ihnen ein 65 Jahre alter Radfahrer aus Schifferstadt entgegenfuhr. Während drei der Kinder noch auf den Bürgersteig auswichen, stieß eine 10-jährige mit dem Rad des 65-jährigen zusammen. Hierdurch stürzte die 10-jährige gegen ein geparktes Fahrzeug und fiel zu Boden. Das Mädchen, welches durch den Unfall leicht verletzt war, wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Unfallgegner wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

