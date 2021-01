Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Homberg (ots)

Homberg Einbrecher stehlen Bargeld aus Bäckerei Tatzeit: 15.01.2021, 16:00 Uhr bis 15.01.2021, 23:30 Uhr In eine Bäckerei in der Holzhäuser Straße sind am Freitagabend unbekannte Täter eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Täter brachen die Nebeneingangstür der Bäckerei auf und entwendeten Bargeld aus der Registrierkasse des Verkaufsladens. Weiterhin versuchten sie erfolglos einen Tresor zu öffnen. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

