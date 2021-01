Polizei Mettmann

POL-ME: 39-jährige Kölnerin von Auto angefahren und schwer verletzt - Verursacher flüchtet - Langenfeld - 2101008

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Montagmorgen (4. Januar 2021) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer auf der Albert-Einstein-Straße (an der Grenze zum Gelände der LVR-Kliniken) eine 39 Jahre alte Fußgängerin umgefahren. Die Kölnerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch keine. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war Folgendes passiert:

Gegen 8:25 Uhr war die 39-jährige Kölnerin mit ihrem Auto zur ihrer Arbeitsstelle an der Albert-Einstein-Straße in Langenfeld gefahren. Eigenen Angaben zufolge parkte sie ihren Wagen auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand. Als sie dann die Straße überqueren wollte, wurde sie von hinten von dem Auto eines bislang noch unbekannten Autofahrers bzw. einer bislang noch unbekannten Autofahrerin im Bereich des Rückens erfasst und zu Boden geschleudert. Der oder die Autofahrer/in fuhr jedoch trotz der Kollision mit der Fußgängerin unbeirrt weiter in Richtung Klinikgelände des LVR.

Die Kölnerin stieß mit dem Kopf auf den Asphalt und blieb zunächst eine kurze Zeit benommen auf der Straße liegen. Sie konnte jedoch eigenständig wieder aufstehen und bei einer benachbarten Firma klingeln, von wo aus letztendlich der Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert wurden.

Erste Ermittlungen der Polizei könnten darauf hindeuten, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers bzw. der Unfallverursacherin um einen Lieferwagen gehandelt haben könnte. Konkrete Hinweise auf Farbe oder Fabrikat liegen derzeit jedoch nicht vor.

Im Anschluss brachten Rettungskräfte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Dazu fragt die Polizei:

Wer hat am Montagmorgen (4. Januar 2021) den Unfall an der Albert-Einstein-Straße beobachtet oder einen Lieferwagen gesehen, der gegen 8:25 Uhr in die Sackgasse in Richtung LVR-Klinik gefahren ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell