Polizei Mettmann

POL-ME: Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung - Haan - 2101007

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

MettmannMettmann (ots)

Wie die Haaner Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung / ots vom gleichen Tag ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/4802376 / als PDF in Anlage ) berichtete, kam es am Donnerstagmorgen des 31.12.2020 (Silvester), gegen 01.30 Uhr, zu einem Brand in einer Imbissstube an der Bahnstraße im Haaner Ortsteil Gruiten.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort befanden sich die Bewohner des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses bereits vollzählig außerhalb des Gebäudes, so dass die Haaner Feuerwehr sofort mit der Brandbekämpfung beginnen konnte. Schon nach wenigen Minuten konnte das Feuer in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss des Hauses erfolgreich gelöscht werden. Nach entsprechender Kontrolle der darüber liegenden Wohnungen und kurzer Belüftung des Hauses konnten alle Bewohner wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Erste Ermittlungen und Maßnahmen zur Spurensicherung übernahm die Kriminalwache der Kreispolizeibehörde. Für weitere Untersuchungen wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am heutigen Montagmorgen des 04.01.2021 wurden der Brandort von Kriminalisten des Kommissariats 11 (KK 11) in Mettmann aufgesucht und dort gezielte Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe eingeleitet. Dabei ergaben sich für die Brandexperten konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung. Diese Erkenntnisse führen nun zu weiteren Folgeermittlungen des KK 11. Die festgestellte Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen der Experten auf mindestens 10.000,- Euro.

Bisher liegen der Haaner Polizei und dem KK 11 noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch zu ungewöhnlichen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell