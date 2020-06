Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall im Engpass

Rehborn (ots)

Zwei Jugendliche auf einem Roller fahrend haben sich am Donnerstagabend nach einem Crash mit einem PKW unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An der Engstelle Hauptstraße / Untergasse begegneten die beiden einer PKW-Fahrerin, die die Hauptstraße in Richtung Meisenheim befuhr und somit vorfahrtsberechtigt war. Während die 27-jährige Frau ihren PKW Ford bis zum Stillstand abbremste streifte der Roller im Weiterfahren den Wagen am linken Kotflügel. Ohne Verzögerung fuhren sie weiter in Richtung Odernheim. An dem Auto war ein Schaden von 800 Euro entstanden. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu den Jugendlichen, beide trugen Helme, unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

