Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad sichergestellt

Meisenheim (ots)

Die Polizeistreife wollte am Mittwochnachmittag um 16 Uhr einen Mann vor der Schreinerei in der Hans-Franck-Straße kontrollieren. Er stand dort bei einem Fahrrad. Als er die Polizisten bemerkte, entfernte er sich zügig, vermutlich durch ein angrenzendes Gestrüpp. Zurück blieb das graue Herren-Fahrrad der Marke Kettler. Bei der Überprüfung der Rahmennummer konnte weder ein Diebstahl noch ein Eigentümer zugeordnet werden. Der beobachtete Mann wurde nicht gefunden, weshalb die Beamten das Fahrrad sicherstellten. Nun stellt sich die Frage, wem gehört das Fahrrad? War der Mann vielleicht ein unbescholtener Bürger? Hinweise bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell