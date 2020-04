Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Einbruch in Baustoffmarkt

Homberg (ots)

Zeit: 05.04.2020, 02:17 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in einen Baustoffmarkt in der Lise-Meitner-Straße eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro verursacht.

Die Täter warfen mit Hilfe von zwei Pflastersteinen, die sie am Tatort vorfanden, ein Fenster ein und betraten hierdurch den Baustoffmarkt. Im Markt durchsuchten sie mehrere Schubläden. Entwendet wurde aber nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell