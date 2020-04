Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher stehlen Sportbekleidung aus Fachgeschäft

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Sportgeschäft Tatzeit: 02.04.2020, 17:00 Uhr bis 03.04.2020, 07:45 Uhr Eine zurzeit nicht bekannte Anzahl an Sportbekleidung und Sportschuhen erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen, bei einem Einbruch in ein Sportgeschäft in der Sandstraße. Die Täter warfen mit einem Kanaldeckel eine Seitenscheibe im Eingangsbereich des Geschäfts ein und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Hier entwendete sie mehrere Paar Schuhe, sowie mehrere Jogging-/Sporthosen der Firma Nike und Adidas. Mit ihrer Beute flohen die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

