Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nächtliche Kontrollen der Polizei

Meisenheim (ots)

In der Schillerstraße hat die Polizeistreife in der Nacht zum Freitag (04:10 Uhr) einen 30-jährigen Mann kontrolliert. Der Mann stand erkennbar unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. In der Nähe des Kontrollortes stand sein Motorroller. Ihm wurde eine Fahrt mit dem Fahrzeug verboten. Seine Durchsuchung nach Rauschgiften verlief negativ. Fast zur gleichen Zeit wurde in der Untergasse ein 38-jähriger Mann unter die Lupe genommen. Die Ordnungshüter erkannten auch ihn als Betäubungsmittelkonsumenten. Bei ihm fanden sie ein Tütchen mit weißer Paste. Der 38-Jährige räumte ein, dass es sich um Amfetamin handelt, welches dann auch sichergestellt wurde. Eine Anzeige wegen dem Besitz des Rauschgiftes geht der Staatsanwaltschaft zu. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls informiert. |pilek-AH

