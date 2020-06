Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Werkzeugen aus Handwerkerfirma

Konken (ots)

Unbekannte Täter brechen in der Nacht zum Donnerstag in die Lagerhalle einer Zimmerei in der Erlenhöhe ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände und anschließend in die Halle. Hierbei dürfte kurzfristig nicht unerheblicher Lärm erzeugt worden sein. Dort wurden mehrere Räume sowie abgestellte Fahrzeuge durchwühlt. Es wurden Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

