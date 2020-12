Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brand in Imbissstube

HaanHaan (ots)

Der Kreisleitstelle ist in der vergangenen Nacht um 1.34 Uhr ein Brand in einer Imbissstube an der Bahnstraße in Gruiten gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses bereits außerhalb des betroffenen Gebäudes, so dass sofort eine Brandbekämpfung eingeleitet werden konnte. Bereits nach wenigen Minuten konnte durch den vorgehenden Trupp das Feuer gelöscht werden. Nach entsprechender Kontrolle der darüber liegenden Wohnungen und kurzer Belüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Die Entrauchung der Räumlichkeiten der Imbissstube gestaltete sich dagegen schwierig. Erst ein Einsatz von zwei Hochleistungslüftern brachte einen Erfolg.

Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss an die Polizei übergeben, welche die Brandursachenermittlung aufgenommen hat.

Insgesamt war die Feuerwehr Haan mit elf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Haan

Mirko Braunheim

Telefon 02129 34678-641

Fax 02129 34678-645

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-haan.de

www.feuerwehr-haan.de

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell