Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200803.6 Kiel: PKW-Aufbrecher festgenommen

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben Beamte des 4. Reviers drei Personen in Gaarden festgenommen, die für drei Diebstähle aus Fahrzeugen in Frage kommen. Mangels Haftgründen kamen sie nach Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß.

Zwei Zeuginnen riefen unabhängig voneinander gegen 05:50 Uhr über 110 die Polizei, nachdem ihnen das Trio im Bereich des Gustav-Schatz-Hofes aufgefallen war. Eingesetzte Polizeibeamte trafen kurz darauf auf zwei 29 und 34 Jahre alte Männer und eine 32-jährige Frau, auf die die Beschreibung der Zeuginnen zutraf.

Sie sind tatverdächtig, die Scheibe eines Ford Focus eingeschlagen zu haben und auf andere Weise in einen Ford Transit und einen Fiat Punto eingestiegen zu sein. Die Beamten konnten Beweismaterial sicherstellen.

Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls sind eingeleitet. Mangels ausreichender Haftgründe kamen die drei nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Matthias Arends

