Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb im beschleunigten Verfahren zu Geldstrafe verurteilt

Mönchengladbach (ots)

Nachdem Zeugen einen 35jährigen Mann bei einem Diebstahl erwischten und die Polizei informierten, nahm diese den tatverdächtigen zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig fest. Heute führten ihn Kriminalbeamte dem Haftrichter vor. Den Diebstahl aus der Kasse einer Diskothek auf der Waldhausener Straße meldeten Mitarbeiter gestern Morgen um 9 Uhr. Der 35jährige hatte sich zu dem nicht besetzten Kassenhäuschen begeben und dort Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Ein Mitarbeiter beobachtete das allerdings und setzte ihn zusammen mit einem Kollegen fest, als der Tatverdächtige flüchten wollte. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 35-Jährigen, der nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Beweislage bestätigte die Angaben der Melder. Der Festgenommene war in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der zuständige Haftrichter verurteilte den 35-Jährigen dann heute zu einer Geldstrafe in dreistelliger Höhe. (cw)

