Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Weckmänner für die Feuerwehrangehörigen

Bild-Infos

Download

HaanHaan (ots)

Die aktuelle Gesundheitslage hat auch das Dienstgeschehen bei der Feuerwehr Haan in diesem Jahr massiv beeinflusst. Sämtliche Kontakte mussten auf ein Minimum reduziert werden - was zeitweise bedeutete, dass nur Einsätze wahrgenommen wurden, aber keine anderen Dienste stattfinden konnten. Zwar ließen es die Infektionszahlen zwischenzeitlich zu, dass in Kleingruppen wieder Übungen durchgeführt werden konnten, doch im Moment ist auch das erneut nicht möglich und Online-Unterricht das einzige, was außerhalb des Einsatzgeschehens noch umsetzbar ist.

Um deutlich zu machen, dass die Feuerwehr Haan ihren - überwiegend ehrenamtlich tätigen - Angehörigen auch in dieser schweren Situation sehr dankbar für deren Unterstützung ist und die Kontaktbeschränkungen bedauert, erhielten diese gestern Besuch von der Feuerwehr. Mehrere Teams waren unterwegs, um mit Abstand und Maske den Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern Weckmänner nach Hause zu bringen. Bei der Umsetzung der Idee gab es maßgebliche Unterstützung der Bäckerei Weirauch, welche gegenüber der Feuerwache an der Nordstraße gelegen ist. Bei der Entgegennahme der Bestellung entschied man sich spontan, die Weckmänner kostenlos zur Verfügung zu stellen. "Dafür sagen wir herzlichen Dank", so Feuerwehr-Leiter Carsten Schlipköter.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Haan

Mirko Braunheim

Telefon 02129 34678-641

Fax 02129 34678-645

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-haan.de

www.feuerwehr-haan.de

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell