Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken in geparkte Autos gefahren - Velbert - 2101005

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

In der Silvesternacht hat eine 33-jährige Velberterin bei einem Autounfall an der Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 3:20 Uhr war die Velberterin am 1. Januar 2021 mit ihrem VW Golf über die Bonsfelder Straße gefahren, als sie auf Höhe der Einmündung zur Hattinger Straße ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Die 33-Jährige geriet mit ihrem Wagen beim Abbiegen in die Hattinger Straße von der Fahrbahn und prallte in gleich drei am Straßenrand geparkte Autos - einen schwarzen Audi A3, einen blauen Opel Astra sowie einen grauen Skoda Octavia. Die Autos wurden durch die Wucht der Kollision teilweise noch ineinander geschoben.

Als die Polizei vor Ort den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass die Verursacherin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille (0,59 mg/l). Das hatte zur Folge, dass die unverletzte Velberterin zunächst einmal ins Krankenhaus musste, da zur beweissicheren Feststellung ihres Alkoholgehalts eine ärztliche Blutprobe angeordnet hatte. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von über 11.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell