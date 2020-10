Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Einbruch in Kirche St. Anna - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Montag (5. Oktober 2020) wurde in die Kirche St. Anna eingebrochen.

Zwischen 2 und 3:30 Uhr brachen Unbekannte in das Pfarrheim und die Krypta An der Annakirche ein. Sie hebelten verschlossene Türen zu Büros und Lagerräumen auf. Es entstand ein hoher Sachschaden. Aus den Büros entwendeten sie unter anderem Elektronikartikel.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (466)

