Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Bahnhofsrandalierer auf frischer Tat geschnappt

Homberg (ots)

Tatzeit: Dienstag, 19.01.2021, 21:03 Uhr

Gestern Abend konnte die Melsunger Polizei zwei Randalierer festnehmen, die kurz zuvor im Bereich der Bahnhaltestelle "Bartenwetzerbrücke" eine Bahngleisuhr beschädigt hatten. Mutmaßlich kommen die Randalierer auch für weitere Sachbeschädigungen in jüngster Vergangenheit im Bereich des Bahnhofgeländes in Frage.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei junge Männer auf dem Bahnhofsgelände "Bartenwetzerbrücke" mit Steinen aus dem Gleisbett gegen die dortige Bahngleisuhr warfen und die Glaseinfassung der Uhr von einer Seite beschädigten. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Als die Täter auf den Zeugen aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte eine Melsunger Streife die beiden jugendlichen Randalierer aus dem Schwalm-Eder-Kreis festnehmen. Die Täter konnten einwandfrei durch den Zeugen identifiziert werden. Ein Täter gestand in der anschließenden Vernehmung die Tat. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen und Vernehmungen wurden die beiden Jugendlichen auf freien Fuß entlassen. Ob die festgenommenen Täter auch für die mehreren vorherigen Sachbeschädigungen auf dem Bahnhofsgelände in Frage kommen, sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Bahngleisuhr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

