POL-MG: 73-jährige Fußgängerin wird von Bus erfasst und schwer verletzt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An einer Bushaltestelle im Stadtteil Rheydt an der Dahlener Straße ist am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 12.35 Uhr eine 73-jährige Fußgängerin von einem anfahrenden Bus erfasst und schwer verletzt worden.

Laut Zeugenangaben und eigener Aussage hatte die Frau an der Bushaltestelle Mittelstraße mit ihrem Rollator in den hinteren Teil des Busses einsteigen wollen. Da diese Tür verschlossen gewesen sei, habe sie sich nach vorne begeben und dort an die Tür geklopft. Der Bus sei jedoch angefahren. Die Frau sei ein kurzes Stück mitgeschleift worden und gestürzt. Der Bus rollte dann noch über die Füße der Frau.

Polizisten trafen den Bus und den Busfahrer, der von Fahrgästen auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht worden war, an der Haltestelle Marienplatz im Zentrum von Rheydt an. Der 46-jährige Fahrer gab an, weder von dem Klopfen der Frau noch von dem Zusammenstoß etwas mitbekommen zu haben.

Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern an. Namentlich noch nicht erfasste Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach melden. (ds)

