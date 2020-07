Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beim Rangieren Regenrinne beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einer Unfallflucht in einem Neubaugebiet "Am Grasweg" in Preußisch Oldendorf sucht die Polizei Zeugen.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hatte auf einem geteerten Stichweg in der Einfahrt des Hauses Nr. 15 offenbar gewendet. Dabei dürfte der Aufbau des Fahrzeugs an die Regenrinne des Daches gestoßen sein und diese eingedrückt haben. Der Schaden wurde der Polizei am Freitag, 26. Juni gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Beamten des Verkehrskommissariats hoffen, dass Anwohner oder andere Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizei erbeten unter Telefon (05741) 2770.

