Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Handy-Raub am Europaplatz

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nach einem versuchten Handy-Raub am Dienstag, 22. Dezember, gegen 21.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Gladbach am Europaplatz sucht die Polizei nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der mit einen Mountainbike unterwegs war.

Ein 27-Jähriger war nach eigenen Angaben von diesem unbekannten Mann angesprochen und um ein Mobiltelefon gebeten worden, weil er angeblich ein Telefonat habe führen wollen. Als er dies abgelehnt habe, habe der Unbekannte versucht, ihm das Handy gewaltsam aus der Hand zu reißen. Insgesamt drei solcher Versuche seien jedoch allesamt gescheitert, da er das Handy habe festhalten können, so der 27-Jährige. Danach sei der Unbekannte in Richtung Hindenburgstraße/ Eickener Straße. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Der unbekannte Mann soll etwa 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank sein. Der Mann, der unter anderem mit einer blauen Jeans bekleidet war, trug ein rotes Basecap. Er führte ein Mountainbike der Marke McKenzie mit sich.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell