POL-MG: Auffahrunfall mit Alkohol am Steuer

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Krefelder Straße / B 57 / L 390 im Stadtteil Flughafen ist am Dienstag, 22. Dezember, gegen 16.15 Uhr eine Pkw-Beifahrerin verletzt worden. Der aufgefahrene Pkw-Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinwirkung.

Der 39-jährige Mann war mit seinem Auto vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Krefelder Straße stadteinwärts abgebogen und war dann an der Kreuzung auf den Pkw eines 36-jährigen Fahrers geprallt, der verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange an der Ampel warten musste. Die 38-jährige Beifahrerin in diesem Wagen erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf die Frage von Polizeibeamten, warum er aufgefahren sei und ob er nicht gebremst habe, gab der 39-Jährige an, dies nicht zu wissen. Er räumte Alkoholkonsum an diesem Tag ein. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest erbrachte ein positives Ergebnis. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch des Führerscheins. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss. (ds)

