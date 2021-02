Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lkw erheblich überladen in Sulingen - Kind bei Verkehrsunfall in Weyhe leicht verletzt - Verkehrsunfall zwischen Rennrad und Fußgänger in Weyhe ---

Sulingen - Überladung kein Einzelfall

Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr kontrollierte ein Mitarbeiter des Bundesamtes für den Güterverkehr (BAG) auf der Diepholzer Straße (B 214) einen mit Holzstämmen beladenen Sattelzug. Zusammen mit einer Polizeistreife wurden der Fahrer und sein Fahrzeug eingehend kontrolliert. Auch die Überprüfung des Gewichtes gehört zu der Kontrolle. Hierbei stellte sich ein tatsächliches Gewicht von 50380 kg heraus. Zulässig ist ein Höchstgewicht von max. 40000 kg. Bereits am Montag wurde in Bruchhausen-Vilsen ein Gespann aus Trecker und Gülleanhänger mit einem Gewicht von über 50000 kg kontrolliert (wir berichteten). Die Überladung in diesem Fall hatte zur Folge, ein Teil der Baumstämme musste umgeladen werden und sowohl dem Fahrer als auch der Firma drohen hohe Bußgelder.

Siedenburg - Einbruch in Garage

In der Zeit von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 04:00 Uhr, haben Unbekannte in Siedenburg / Flecken, Bogenstraße, eine Garage aufgebrochen. Sie hebelten ein Sektionaltor auf und gelangten so in die Garage. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von ca.1000 Euro.

Barver - Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 8000 Euro ist gestern bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Barnstorfer Straße / Diepholzer Straße (B 214) entstanden. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 07.40 Uhr die Barnstorfer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, um in Richtung Wagenfeld weiterzufahren. Sie übersah dabei, aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen Lkw-Sattelzug, der die B 214 befuhr. Bei der Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, der Schaden jedoch betrug ca. 8000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Straße Auf dem Esch verletzt. Er übersah gegen 17.05 Uhr einen Pkw der vor ihm stehend nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen wollte. Der 21-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber noch mit dem Pkw und schleuderte danach gegen einen Baum. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An seinem Pkw und dem Pkw eines 62-Jährigen Diepholzers entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Weyhe - Zusammenstoß zwischen Rennrad und Fußgänger

Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Rennradfahrer die Leester Straße von der Syker Straße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Ein 81-jähriger Fußgänger beabsichtigte die Leester Straße zu überqueren und übersah dabei aufgrund tiefstehender Sonne den Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten verletzten sich leicht.

Weyhe - Kind angefahren

Ein vierjähriges Mädchen querte auf ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Weyhe von Am Meyerkamp kommend bei Grünlicht die Ampel. Eine 71-jährige Fahrerin beabsichtigte mit ihrem VW Polo von Im Bruch nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah sie das Mädchen mit dem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Das kleine Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Syke-Gessel - ohne Versicherungsschutz aber mit Drogen

Ein 27-jähriger Mann muss sich jetzt in zwei Strafverfahren verantworten. Er wurde am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Straße "Am Spreeken" mit einem E-Scooter ohne Beleuchtung von der Polizei angetroffen. Außerdem hatte der E-Scooter keinen Versicherungsschutz. Bei der Kontrolle stellte sich auch heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und mit dem E-Scooter durfte er auch nicht weiterfahren.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr wollte ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters am Borweder Weg auf die Nienburger Straße abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten VW Polo, der in Richtung Twistringen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 32-jährige VW-Fahrer aus Twistringen leicht verletzt wurde. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 11000 Euro.

Syke-Heiligenfelde - Verkehrsunfall

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin aus Bassum wollte am Mittwoch gegen 16.00 Uhr von der B 6 nach links auf den Parkplatz des Edeka-Marktes abbiegen und ist mit einem entgegen kommenden Pkw-Renault eines 34-jährigen Mannes aus Bücken zusammengestoßen. Die Beifahrerin im Fiat wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 16000 Euro.

Bassum, Sulingen und Schwarme - Corona-Verstöße

In einem Pkw traf die Polizei am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in Bassum vier Insassen aus vier Haushalten an. Keiner der Insassen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch in Sulingen wurden gegen 14.40 Uhr drei Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Pkw angetroffen. In Schwarme musste die Polizei gestern gegen 18.45 Uhr eine Geburtstagsfeier mit neuen Personen aus vier verschiedenen Haushalten auflösen. Keiner trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Allen Beteiligten droht jetzt ein Bußgeld.

