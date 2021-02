Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Güllegespann in Bruchhausen-Vilsen über 20% überladen - Radfahrerin bei Unfall in Diepholz verletzt ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Viel zu viel Gülle

Eine Polizeistreife staunte nicht schlecht, als sie gestern gegen 10.00 Uhr ein Gespann, bestehend aus Trecker und gefüllten Gülleanhänger, kontrollierte. Anstelle des zulässigen Gewichtes des Gespannes von 40 Tonnen, ergab die Überprüfung auf einer Waage unglaubliche 50 Tonnen. In Bruchhöfen war das Gespann in eine Kontrolle geraten. Der Fahrer war für einen landwirtschaftlichen Betrieb unterwegs. Eine so hohe Überschreitung des zulässigen Gewichtes war selbst für die Polizei nicht alltäglich. Die Gülle musste umgepumpt werden, bevor die Fahrt weitergehen konnte. Sowohl der Fahrer, als auch der Landwirt, müssen jetzt mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Stuhr - Ohne Führerschein und unter Drogen

Am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr geriet ein 38-jähriger Pkw-Fahrer ins Visier der Polizei. Er befuhr die Wulfhooper Straße, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, der 38-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Damit nicht genug, er stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Pkw musste stehen bleiben. Unabhängig von der Blutuntersuchung erwartet den 38-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein.

Diepholz - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 32-jährige Radfahrerin wurde gestern gegen 17.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Diepholz leicht verletzt. Sie befuhr den Kreisverkehr Moller Straße / Flöthestraße, als ein Pkw ihr die Vorfahrt nahm und mit ihr kollidierte. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin hatte die Radfahrerin übersehen, als sie den Kreisverkehr in Richtung Flöthestraße verlassen wollte. Die 32-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Barenburg - Corona Party aufgelöst

Der Polizei wurde gestern gegen 18.50 Uhr eine Corona Party am Scharringhauser Wehr gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten noch 11 Personen festgestellt werden. Weitere Personen waren beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Abstände wurden nur unzureichend eingehalten und die MundNasenBedeckung wurde gar nicht getragen. Die Partyteilnehmer erhielten Platzverweise und Ordnungswidrigkeiten Anzeigen. Vier zuvor geflüchtete Personen traf die Polizeistreife später im Renzeler Weg an. Auch sie erhielten Platzverweise und bekommen ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell