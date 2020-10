Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Flohmarkt bestohlen

Klingenmünster (ots)

Im Zusammenhang mit einem Diebstahl auf einem Flohmarkt in der Landeckstraße, am Dienstag, 20.10.2020, sucht die Polizeiinspektion Bad Bergzabern einen roten geschlossenen Lieferwagen ohne Seiten- und Heckfensterscheiben. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, männlich, zwischen 25 und 40 Jahre alt, hielten sich zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf dem häuslichen Flohmarkt auf und Nutzten die Ablenkung der Ausrichterin des Flohmarktes zum Diebstahl. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

