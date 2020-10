Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchte Abzocke

Edenkoben (ots)

Ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Kreditinstituts meldete sich bei einem 63 Jahre alten Mann aus dem Bereich Edenkoben und teilte mit, dass er bereits 2014 an einem Gewinnspiel teilgenommen und hierzu die fälligen Gebühren noch nicht bezahlt hätte. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Berlin würde die Pfändung seines Kontos bevorstehen. Um dem zu entgehen, sollte der Mann 9000 Euro via DHL-Express an ein Konto in Koblenz überweisen. Die Polizei rät: Die Angerufenen sollten bei derartigen Anrufen sofort auflegen. Falls möglich, sollte die Rufnummer notiert und der Polizei mitgeteilt werden. In jedem Fall sollte eine Strafanzeige erstattet werden.

