Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

In der Marktstraße wurde vom 19.10.20 auf den 20.10.2020, ein in Längsstellung Richtung Weinstraße geparkter grauer Pkw KIA, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 550.- Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

