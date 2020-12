Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kellerräume aufgebrochen; Walsrode: Scheiben an Haltestellen zerstört; Schneverdingen: Holzzaun am Spielplatz zerstört

Heidekreis

17.12 / Kellerräume aufgebrochen

Munster: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Park und begaben sich in den Keller. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Kellerräume und entwendeten unter anderem einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine und Alkohol. Wasserkisten wurden zum Abtransport außerhalb des Gebäudes bereitgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

17.12 / Scheiben an Haltestellen zerstört

Walsrode: In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 und Donnerstag, 08.15 Uhr zerstörten Unbekannte Glasscheiben der Bushaltestellen am Kirchplatz, an der Hannoversche Straße sowie an der Verdener Straße. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161/984480 zu melden.

17.12 / Holzzaun am Spielplatz zerstört

Schneverdingen: Von Mittwoch auf Donnerstag zerstörten Unbekannte die Holzumzäunung des Spielplatzes an der Rathauspassage. Dabei zogen sie Einschlagpfähle heraus und zerbrachen die Querlattung. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

17.12 / Mofafahrer mit 1,58 Promille

Wietzendorf: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr auf der Hauptstraße in Wietzendorf einen in Schlangenlinien fahrenden Mofafahrer. Der Mann gab an, zwei Bier getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

