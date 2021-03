Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei nimmt falsche Polizeibeamte in Wagenfeld fest - Nächtlicher Einbruch in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Polizei nimmt falsche Polizeibeamte fest

Donnerstag letzter Woche konnte die Polizei am späten Nachmittag gleich vier sogenannte "falsche Polizeibeamte" in Wagenfeld festnehmen. Was war passiert? Einer der Täter hatte sich am Nachmittag bei einer Frau in Wagenfeld gemeldet. Er gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und schilderte eine Notlage. Die Frau sollte Bargeld und ihre EC-Karte in einem Umschlag vor die Haustür legen. Weiter wurden per Telefon alle Kontodaten, PIN-Nummern usw. abgefragt. Nachdem die Frau den Umschlag vor die Tür gelegt hatte, wurde sie am Telefon gehalten. Ihr wurde aufgetragen, mit niemanden zu sprechen. Die Täter holten den Umschlag ab und fuhren zu einem Geldinstitut in Wagenfeld. Hier wurden sie von der inzwischen benachrichtigten Polizei aufgespürt. Als einer der Täter aus der Bank zu seinem Fahrzeug ging, wurde er von der Polizei angesprochen und festgenommen. Auch die drei weiteren, im Fahrzeug wartenden, Mittäter wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der zwischen 21 und 32 Jahre alten Männer und des Pkw fand die Polizei den abgeholten Umschlag und das Bargeld. Ebenso konnte die EC-Karte der Frau und das soeben abgehobene Bargeld bei den Tätern sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurden die vier Männer wieder entlassen. Hinweise, auch noch nicht angezeigte Taten, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Probefahrt ohne Versicherung

Die Polizei stoppte am Sonntag gegen 15.50 Uhr einen 16-Jährigen Roller-Fahrer, als dieser ohne Versicherungskennzeichen in der Göthestraße umherfuhr. Der 16-Jährige gab an, mit seinem Roller eine Probefahrt in der Siedlung unternommen zu haben. Eine Versicherung für den Roller bestand nicht. Den 16-jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Nach der Kontrolle musste der 16-jährige seinen Roller nach Hause schieben. Die Polizei weißt noch einmal daraufhin, das ab Heute (1.März) nur neue blaue Versicherungskennzeichen gültig sind. Wer noch mit einem schwarzen Kennzeichen des letzten Jahres unterwegs ist, macht sich strafbar.

Pestinghausen - Motorrad entwendet

In der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 9.00 Uhr, wurde in Pestinghausen direkt vor dem Eingang der Hausnummer 18 ein Motorrad der Marke Honda mit Verdener Kennzeichen entwendet. Um 15.45 wurde das Motorrad "In der Moorheide" wiedergefunden. Das Motorrad, eine 350er Honda, hat eine rotweiße Lackierung und hinten eine Alukiste befestigt. Falls ein Augenzeuge mit dem Krad jemanden hat fahren sehen, bittet die Polizei Bassum, Tel. 04243 / 971680, um Mitteilung.

Twistringen - nächtlicher Einbruch im Supermarkt

Um 00.40 ertönte die Alarmanlage des Combi-Verbrauchermarktes an der Bremer Straße. Kurze Zeit später waren gleich mehrere Streifenwagen der Polizei sowie die stellvertretende Marktleiterin vor Ort. Da die Haupteingangstüren beschädigt waren, wurde umgehend der ganze Markt abgesucht. Zwischen den Regalen konnte ein 27-jähriger Mann entdeckt werden, der bereits Gegenstände im Wert von ca. 2500 EUR bei sich trug. Der Mann wurde festgenommen und hat den Rest der Nacht in einer Zelle der Polizei Syke verbracht.

