Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Dachlawine landet auf Auto (10.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erheblichen Sachschaden hat eine Dachlawine am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Wilhelmstraße verursacht. Nachdem es zuvor heftig geschneit hatte, löste sich von einem Gebäudedach eine Schneelawine und begrub einen vor dem Haus geparkten VW unter sich. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro.

