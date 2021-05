Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Baustellenmaterial auf Straße getragen - Gefahr gebannt, Täter festgenommen

Heidelberg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei junge Männer die Am Schlierbachhang Baustellenmaterial auf die Straße trugen und informierte daraufhin die Polizei. Neben zwei großen Steinen platzierten die Beiden auch eine Verkehrsbarke, die mittig auf der Straße lag. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte beseitigten nicht nur die Verkehrsgefahr am wenig beleuchteten Tatort, sondern stellten auch noch einen 19- und einen 20-Jährigen fest, die sich in unmittelbarer Nähe hinter einer Mülltonne versteckten.

Dass das Bereiten von Hindernissen auf der Straße kein Kavaliersdelikt ist, sollte den jungen Männern nun bewusst sein - gegen diese wird jetzt strafrechtlich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer durch die errichtete Blockade geschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell